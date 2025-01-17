'Suriye'den Türkiye'ye yüzde 300 vergi' haberlerine bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen ürünler için ‘gümrük vergilerini artırdığı’ öne sürülen Suriye’deki yeni yönetimle konunun yüz yüze görüşüleceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

CNBC-e‘nin haberine göre Baas rejiminin devrildiği Suriye’de geçici hükümet, Türkiye’den gelen ithal ürünlerde uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300’e varan oranlarda artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024’te Türkiye, Suriye’ye 2 milyar doları aşan ürün ihraç etti. Bunun önemli kısmını değirmencilik ürünleri oluşturdu.

Aktarılan göre vergi artışına karşı ihracatçılar acil çözüm çağrısında bulunurken, sınır kapılarında bekleyen kamyon ve TIR sayısı 3 bini aştı.

Araç kuyruğunun altı kilometreyi aştığı belirtiliyor.

Sessizliğini bugün bozan Ticaret Bakanlığı konunun yüz yüze görüşüleceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

* Suriye yeni yönetimi 11 Ocak’ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.

* Son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye’yle ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

* Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

* Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.