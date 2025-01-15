Şam'dan ilk ziyaret: Erdoğan, yeni yönetimin bakanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki yeni yönetimin dışişleri ve savunma bakanlarıyla görüştü.

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61 yıllık Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) kurduğu geçici hükümet yurt dışı ziyaretlerini sürdürüyor.

Hükümetten dışişleri bakanıyla beraberinde bir heyet Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’ü ziyaret etmişti.

Rejimin devrilmesinden hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaret etmiş, Türkiye de büyükelçiliği yeniden açmıştı.

İletişim Başkanlığı‘nın açıklamasına göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’la görüştü.

Görüşmede Suriye’deki son durum ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için atılacak adımlar konuşuldu.

Erdoğan, bakanlara Suriye’nin imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını söyledi. Bu doğrultuda Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca bir kez daha Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı belirtti.