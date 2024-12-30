Suriye'den ilk resmi ziyaret Suudi Arabistan'a

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, ilk dış ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağını duyurdu.

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61 yıllık Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) kurduğu geçici hükümetin dışişleri bakanı Şeybani ziyareti resmi X hesabından “Onur duyuyorum” diyerek duyurdu:

“Suudi Arabistan krallığı Dışişleri Bakanı Ekselansları sayın Faisal bin Farhan Al Saud’dan krallığı ziyaret etmem için resmi bir davet aldım.

Bu daveti sevgiyle ve memnuniyetle kabul ediyorum ve ilk resmi ziyarette ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum ve krallıktaki kardeşlerimizle her alanda stratejik ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz.”