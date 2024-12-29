Colani: Suriye'de seçimler dört yıl sonra

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmed Hüseyin el-Şara) seçimlerin yaklaşık dört yıl sonra düzenlenebileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta Colani, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin yeni yönetimdeki ‘tek tip atamaların’ uyum içinde çalışmak için gerekli olduğunu ve tüm suçluların cezalandırılacağını söyledi.

HTŞ’ye ilişkin “Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı’nda ilan edilecek” diye konuşan Şara, yeni yönetimin ülkeyi ‘bir devlet mantığıyla’ yöneteceğini ve ‘Suriye’nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını’ vurguladı.

SDG’ye değinen Colani, Suriye’nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

SDG’nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor.

‘Seçimler dört yıl sonra düzenlenebilir’

Suriye’nin kurtuluşunun bölgede ’50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını’ söyleyen Colani, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık üç yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık dört yıl sonra düzenlenebileceğini belirtti. Ayrıca seçimler için Colani’ye göre ülkede kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmalı.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu vurgulayan Colani, ülkedeki protestolara ilişkin “her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini” belirtti.

Yaptırım konusuna da değinen Colani, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısı yapmasının yanı sıra İran’ın da bölgedeki müdahaleleri konusunu ‘yeniden değerlendirmesini’ umduğunu vurguladı.

Colani, Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle “İran’ın bölgede önemli bir müttefikini kaybettiğini, Hizbullah’a kara yoluyla silah desteği sağlayan önemli bir koridorun da yok olduğunu” söyledi. Son olarak Colani, Rusya’nın Suriye’yle ilişkisine ‘yakışır şekilde’ ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova’nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu söyledi.