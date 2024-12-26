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Yaramazlara biraz batar!

Suriye'de istihbarat başkanı belli oldu

Baas rejiminin devrildiği Suriye’de istihbarat teşkilatı başkanlığına Enes Hattab’ı atandı.

Fotoğraf: HTŞ

Şam kırsalındaki Ciyrud kasabasından olan 37 yaşındaki Hattab ‘Ebu Ahmed Hudud’ adıyla biliniyor.


Hattab yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin (Ahmed el-Şara) en yakınlarından biri. Atama Suriye Genel Komutanlığı’nca yapıldı.

El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi’nin kurucularından olan Enes Hattab, 2014’ten bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alıyor.

BMGK’nin 23 Eylül 2014 tarihli kararına göre Enes Hattab’ın listeye alınma gerekçesi şöyle:

“Hattab, El-Nusra Cephesi adına ya da onu desteklemek amacıyla eylem veya faaliyetlerin finansmanına, planlanmasına, kolaylaştırılmasına, hazırlanmasına veya gerçekleştirilmesine katılmış. Diğer yollarla El-Nusra Cephesi’nin eylem ve faaliyetlerini desteklemiştir.”

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