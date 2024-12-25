Suriye'de SOHR'un iddiasından sonra Alevilerden protesto: Sokağa çıkma yasağı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Halep’te bir Alevi türbesine saldırı düzenlendiğini iddia etti. Bunun üzerine Aleviler Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama’da sokağa çıktı.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yetkilileriyse iddiaları yalanladı. Protestolardan sonra Humus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: SOHR

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) iddiasına göre kimliği belirsiz silahlı kişiler Halep’in Meyselun bölgesindeki ‘Ebu Abdullah el-Hüseyin el-Hasibi’ türbesine saldırdı.

El-Hasibi, İbn-i Nusayr’dan sonra Aleviliğin (Nusayrilik) ‘ikinci kurucusu’ olarak anılıyor.

SOHR ‘saldırganların türbede görevli beş kişiyi öldürdüğünü, cesetlerine işkence ettiğini, türbeyi tahrip ederek ateşe verdiğini ve bu olayın kendilerine ulaşan bir videoyla belgelendiğini’ öne sürdü

Alevi şeyhleri, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’ye (Ahmed el-Şara) sorumluları yargılama çağrısında bulundu.

Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerindeyse saldırıya karşı gösteriler düzenlendi.

SOHR’un iddiasına göre ‘HTŞ’ye bağlı güçler protestocuları dağıtmak için ateş açtı, bazı protestocular yaralandı.’

Humus’ta sokağa çıkma yasağı

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Humus’ta 18.00-08.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HTŞ’ye bağlı içişleri bakanlığı: Video eski

HTŞ’ye bağlı geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi’yse şu açıklamayı yaptı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Halep’te bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseyin el-Hasibi‘nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu.

Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video. Kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye’nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz.”

Açıklama şöyle tamamlandı: “Suriye’nin kıyı kesimlerinde devrik rejim unsurları olayları fırsat bilip güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenledi. Bazı güvenlik güçleri öldü.”