Esad döneminde yardımcıydı: Suriye Merkez Bankası'na kadın başkan

Suriye Merkez Bankası başkanlığına eski başkan yardımcısı Maysaa Sabrin atandı.

Fotoğraf: Al Arabiya

Reuters‘ın aktardığı haber Suriyeli üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı. Sabrin’in görevlendirmeye dair yorum talebine hemen yanıt vermediği belirtildi.

Devrik lider Beşar Esad tarafından 2021’de göreve atanan Muhammed İssam Hazime’nin yerine geçecek Sabrin, bankanın 70 yıllık tarihinin ilk kadın başkanı olacak.

Suriye’deki El Watan gazetesi de haberi X‘ten “Dr. Maysaa Sabrin Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atandı” diye geçti.

Paylaşımda özgeçmişine yer verilen Sabrin’nin muhasebe alanında yüksek lisans ile doktora mezunu olduğu belirtildi ve şöyle dendi:

“Şam Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu üyesidir. Aralık 2018’den bu yana Suriye Merkez Bankası’nı temsil etmektedir. Suriye Merkez Bankası’nda aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu: