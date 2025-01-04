Suriye’nin sıradaki dış ziyaretleri: Katar, BAE, Ürdün

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’e gidecek.

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Şeybani ilk olarak davet üzerine 1 Ocak’ta Suudi Arabistan’a gitmiş ve üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Suriyeli bakan yeni rotasını X‘ten şöyle paylaştı: “Bu hafta ülkem Suriye’yi temsilen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Haşimi Krallığı’na resmi bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaretlerin istikrar, güvenlik, ekonomik iyileşme ve mükemmel ortaklıklar kurulmasına katkıda bulunmasını dört gözle bekliyoruz.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yakın zaman önce Suriye’yi ziyaret etmiş, Türkiye, Şam büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Suriye’deki yeni yönetimin Türkiye’yi ne zaman ziyaret edeceği merak konusu.