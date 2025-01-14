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Yaramazlara biraz batar!

Şam'dan Ankara'ya ilk ziyaret yarın

Suriye’deki geçici hükümetin dışişleri bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Ankara’ya gelecek.

Fotoğraf: AA

61 yıllık Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) kurduğu geçici hükümet yurt dışı ziyaretlerini sürdürüyor.


Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ve beraberinde bir heyetle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’ü ziyaret etmişti. 

Rejimin devrilmesinden hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaret etmiş, Türkiye de büyükelçiliği yeniden açmıştı.

Şam’ın Ankara’yı ne zaman ziyaret edeceği merak konusuydu.

Şam’dan Ankara’ya ilk ziyaret yarın.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X‘ten şöyle yazdı: “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.”

TRT Haber önce Şeybani’nin yanı sıra savunma bakanı Murhaf Ebu Kasra ve istihbarat başkanı Enes Hattab’ın da yarın Ankara’da olacağını duyurdu. Ardından haberi kaldırdı.

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