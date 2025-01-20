Türkiye, İran'a sınırdışı etmişti: Rapçi Maksudlu'ya dine hakaretten idam cezası

Türkiye’nin İran’a sınırdışı ettiği rapçi Emir Hüseyin Maksudlu, dine hakaretten idam cezasına mahkum edildi.

Emir Hüseyin Maksudlu ‘Tataloo’. Fotoğraflar: Instagram

The Guardian’ın haberine göre underground rapçi ‘Tataloo’ mahlaslı Maksudlu 2023 Aralık’ta Türkiye’den İran’a sınırdışı edilmişti.

37 yaşındaki rapçi o tarihten bu yana İran’da tutukluydu.

Tataloo daha önce de ‘fuhuş’ ve ‘İslam cumhuriyeti aleyhine propaganda’ suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Euronews’ün haberine göre kararın kesin olmadığı ve hala temyize gidebileceği belirtilse de rapçiye idam cezası verildi.

İran merkezli Etemad gazetesi haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Mahkeme, dine hakaret dahil suçlamalar nedeniyle verdiği önceki beş yıllık hapis cezasına savcının itirazını kabul etti.

Dava yenilden açıldı ve bu kez sanık Hazreti Muhammed’e hakaret nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.”

Dövmeleriyle dikkat çeken rapçi, bir dönem muhafazakar politikacılar tarafından genç ve liberal İranlılara ulaşmak için desteklenmişti.

Tataloo, 2025 Mayıs’ta helikopter kazasında ölen aşırı muhafazakar dönemin İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yle 2017’de televizyonda görüşmüştü. Ayrıca rapçi, 2015’te İran’ın nükleer programını destekleyen bir şarkı çıkarmıştı.