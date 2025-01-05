Suriye adalet bakanının, iki kadının halka açık idam hükmünü okuduğu ortaya çıktı

Suriye Adalet Bakanı Şadi el-Veysi’nin İdlib şehrinde iki kadının halka açık idam hükmünü okuduğu ortaya çıktı. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) görüntüleri doğruladı.

Şadi el-Veysi. Fotoğraflar: AA – Verfy-Sy

Doğrulama platformu Verify-Sy, ‘fuhuş ve yolsuzluk’ suçlamasıyla iki kadının idamını gösteren sosyal medyadaki videolarda hükmü okuyanın yeni adalet bakanı el-Veysi olduğu iddialarını araştırdı.

Bakanın görüntüleriyle ve konuşmalarıyla videoyu karşılaştıran platform son derece yüksek bir eşleşme elde etti.

Platform Suriye yönetimindeki çeşitli kaynaklara ulaştı ve bir kaynak görüntülerde kadınların idam hükmünü okuyan kişinin yeni adalet bakanı olduğunu doğruladı.

Euronews’ün haberine göre Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı (IFCN) tarafından onaylanmış imzacı kuruluş Verify-Sy, ayrıca Beşar Esad yönetimini deviren HTŞ’den bir yetkilinin sözlerini de şöyle aktardı:

“Bize sunulan videonun içeriği, belirli bir zamanda ve yerde kanunun uygulanmasını, işlemlerin o tarihte yürürlükte olan kanunlara uygun olarak ve bir usul anlaşmasının parçası olarak gerçekleştirildiğini belgelemektedir.”

Fotoğraf: Verify-Sy

Verify-Sy’a ismini vermemek koşuluyla konuşan yetkili, el-Veysi’nin o dönem hakim olarak görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Ancak belirtmek isteriz ki, söz konusu süreç, içinde bulunduğumuz hukuki dönüşümler ışığında, artık geride kalmış bir aşamayı yansıtmaktadır ve farklı koşullar ve referanslar dikkate alındığında, bunu genelleştirmek veya mevcut aşamayı tanımlamak doğru olmayacaktır.

Tüm Suriyelilerin özlemlerini karşılayan modern bir devletin temel taşı olan hukukun üstünlüğünü güvence altına alan, adaletin tesisini sağlayan, hakkaniyet iklimini güçlendiren ve hukukun üstünlüğünü garanti altına alan bir şekilde tüm sorumluluğu üstlenmeye tamamen hazırız.”

Platform raporunda videoların ne zamana ait olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı fakat İdlib uzun süredir HTŞ yönetiminde.