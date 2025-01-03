Diken

Yaramazlara biraz batar!

HTŞ, Suriye eğitim müfredatını değiştirdi: ‘İyilik yolu’ ifadesi ‘İslami yol’ oldu

Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) Suriye eğitim müfredatını değiştirdi. Buna göre kitaplardaki ‘iyilik yolu’ ifadeleri ‘İslami yol’ olarak değiştirildi.

Fotoğraf: HTŞ

Euronews’ün haberine göre HTŞ liderliğindeki yeni yönetim eğitim müfredatını değiştirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın Facebook’ta yayınlanan değişiklik listesine göre Baas Partisi’ne övgü sözleri kaldırıldı. Aynı zamanda örgütün İslami ideolojisi yönünde bazı değişiklikler de yapıldı.

CNN’in haberine göre kitaplardaki ‘iyilik yolu’ ifadeleri ‘İslami yol’ olarak değiştirildi. Din müfredatındaki ‘lanetlenmişler ve sapmışlar’ ifadeleri de ‘Yahudiler ve Hıristiyanlar’la değiştirildi.

Yeni düzenlemeyle ayrıca ‘şehit’ kelimesinin ‘vatan uğruna ölen kişiler’ tanımı da değiştirildi. Şehitin yeni tanımı şöyle: ‘Allah yolunda kendini feda eden kişi.’

Değişikliklerin ne zaman uygulanacağı belirsizliğini korurken yeni müfredatın altı ila 18 yaşındaki tüm öğrenciler için yapıldığı belirtildi.

Eğitim bakanı olarak atanan Nazır Muhammed el-Kadri geçen ay Reuters’a hem İslamiyetin hem de Hristiyanlığın okullarda öğretilmeye devam edeceğini ve karma eğitimin süreceğini söylemişti.

Colani, Şam’da SDG ile görüştü: ‘Askeri konular konuşuldu’

Suriye’de silahlarını teslim etmeyen devrik rejim askerlerine operasyon

Sürpriz ziyaret: Almanya ve Fransa dışişleri bakanları Şam’da

Colani: Suriye’de seçimler dört yıl sonra

Colani: Suriyelilere kişisel görüşlerimi empoze etmek istemiyorum

HTŞ lideri Colani: Suriye’nin bir molaya ihtiyacı var

Rusya: Suriye’nin geleceği Suriyeliler tarafından belirlenmeli

BM genel sekreteri: Suriye’de geçici hükümetin sivilleri koruma taahhüdünden memnunum

Rusya, Suriye’den asker ve teçhizat çekmeye başladı

AB: Suriye’nin geleceğinde İran ve Rusya’nın yeri olmamalı

Trump’tan Suriye analizi: Bu işin arkasında Türkiye var

SON HABERLER