HTŞ, Suriye eğitim müfredatını değiştirdi: ‘İyilik yolu’ ifadesi ‘İslami yol’ oldu

Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) Suriye eğitim müfredatını değiştirdi. Buna göre kitaplardaki ‘iyilik yolu’ ifadeleri ‘İslami yol’ olarak değiştirildi.

Fotoğraf: HTŞ

Euronews’ün haberine göre HTŞ liderliğindeki yeni yönetim eğitim müfredatını değiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Facebook’ta yayınlanan değişiklik listesine göre Baas Partisi’ne övgü sözleri kaldırıldı. Aynı zamanda örgütün İslami ideolojisi yönünde bazı değişiklikler de yapıldı.

CNN’in haberine göre kitaplardaki ‘iyilik yolu’ ifadeleri ‘İslami yol’ olarak değiştirildi. Din müfredatındaki ‘lanetlenmişler ve sapmışlar’ ifadeleri de ‘Yahudiler ve Hıristiyanlar’la değiştirildi.

Yeni düzenlemeyle ayrıca ‘şehit’ kelimesinin ‘vatan uğruna ölen kişiler’ tanımı da değiştirildi. Şehitin yeni tanımı şöyle: ‘Allah yolunda kendini feda eden kişi.’

Değişikliklerin ne zaman uygulanacağı belirsizliğini korurken yeni müfredatın altı ila 18 yaşındaki tüm öğrenciler için yapıldığı belirtildi.

Eğitim bakanı olarak atanan Nazır Muhammed el-Kadri geçen ay Reuters’a hem İslamiyetin hem de Hristiyanlığın okullarda öğretilmeye devam edeceğini ve karma eğitimin süreceğini söylemişti.