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Colani, Şam’da SDG ile görüştü: ‘Askeri konular konuşuldu’

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi’nden (SDK) bir yetkili, Suriye ‘geçici hükümeti’yle Şam’da görüşüldüğünü doğruladı.

Fotoğraf: AA

Suriye’de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani’nin (Ahmed el Şara) SDG temsilcileriyle 30 Aralık’ta görüştüğü iddia edilmişti.


Suudi Arabistan gazetesi Şarku’l Avsat’a konuşan SDK’nın Washington temsilcisi Bessam İshak görüşmeyi doğruladı ve toplantıda ‘sadece askeri konular ve ortak meselelerin görüşüldüğünü’ söyledi.

HTŞ’yle Halep’te SDG kontrolündeki iki mahalle için başından beri koordinasyon halinde olduklarını belirten İshak, şöyle dedi: “SDG, El Şaraa’nın muhalif grupların liderleriyle yaptığı toplantıya askeri durumu nedeniyle katılmadı. Ancak bu görüşme iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğüne dair olumlu bir gösterge.”

‘SDG’nin kontrolündeki bölgelere Suriye bayrağı çekilecek’

Görüşmenin ‘sorunsuz ve dostane geçtiğini’ belirten İshak ‘SDG’nin kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceği’ bilgisini verdi.

SDG’nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG’yi terör örgütü olarak görüyor.

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