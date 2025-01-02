Suriye’de silahlarını teslim etmeyen devrik rejim askerlerine operasyon

Suriye’de Baas rejimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başında olduğu Askeri Operasyon Komutanlığı Humus’ta silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine ‘güvenlik operasyonu’ başlattı.

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Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre güvenlik taraması yapılan Vadi Zehep ve İkrime mahallelerinde oturanlardan evde kalması istendi.

Baas rejiminin 8 Aralık’ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni hükümet, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmesini istemişti.

Tartus ve Lazkiye’de de geniş çaplı operasyonlar düzenlenmişti.