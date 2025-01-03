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Yaramazlara biraz batar!

Sürpriz ziyaret: Almanya ve Fransa dışişleri bakanları Şam’da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Suriye’nin başkenti Şam’da.

Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot. Fotoğraf: Le Dauphine (Arşiv)

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Baerbock Beşar Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık bir ay sonra Suriye’ye geldi. Dışişleri bakanının ziyareti daha önce duyurulmamıştı.


Şam’a ulaştığı belirtilen Barrot’un da Lübnan’dan Suriye’ye geçtiği bildirildi.

Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yle Ortadoğu’daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmişti.

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