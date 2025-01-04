Erdoğan: Biz Suriye’ye adım atmadık ama evelallah şu andaki hale getirdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz Suriye’ye adım atmadık ama Suriye’yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye’de yeniden bir güneş doğuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

AKP Ordu 8’nci Olağan İl Kongresi’nde konuşan cumhurbaşkanının gündeminde SGK borçlarını ödemeyen CHP’li belediyeler vardı:

“Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor.

Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları katlanarak artıyor. SGK’yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK’yi batırmaktı.

Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar. Bir defa akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir, dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez, yerilmez, hedef tahtasına konulmaz.

Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK’yi linç edecekler. Herhalde böyle bir pişkinlik örneğine, böyle bir arsızlığa CHP haricinde kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz. İkinci husus, SGK’yi birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin yedisi CHP’li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında, 10 milyar lira, eski parayla 10 katrilyon lirayla ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Eleştirmekten, olmazları anlatmaktan başka siyaset zaten bilmiyorlar. Türkiye’nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok.”

Erdoğan, bir belediyenin CHP’ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyledi:

“Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor. Otobüsler gelmiyor, çöpler toplanmıyor, sular akmıyor; köprüler, yollar, alt-üst geçitler artık yapılmıyor. İkincisi, SGK’ya olan borçları katlanarak artıyor. Mart 2024’ten beri hepsi daha önce CHP’li olan en borçlu altı belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu, yüzde 40 ila 100 yükseldi.

Tabii bu altı aylık dönemde yemeği kimin yediğini en iyi sayın Özel bilir. Belediye deyince sayın Özel’in aklına ilk ‘yeme’ kavramının gelmesiyse kuşkusuz ibretlik bir durumdur. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüğünü biz zaten söylüyorduk ama sayın Özgür Özel de kendi ağzıyla bu hakikati ikrar etmiş oldu.

Nereden bakarsanız bakın, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Sayın Özel’in dediği gibi, şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK’nın CHP’li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP’nin bizden beklediği budur.

Sayın Özel’in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegâne sebebi de budur. Kusura bakmasınlar; bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız.“

Erdoğan hem CHP lideri Özgür Özel’i hem de eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye politikası üzerinden eleştirdi:

“Özgür Özel ne diyordu bize ‘Suriye’ye gidin.’ Ne oldu? Biz Suriye’ye adım atmadık ama Suriye’yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye’de yeniden bir güneş doğuyor. Buram buram oryantalizm kokan ‘Ortadoğu bataklığı’ dışında şimdiye kadar dillerinden hiçbir cümle duymadım. ‘Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ne işimiz var?’ sorusu haricinde herhangi bir politikalarına da rastlamadım.

Öyle demiyorlar mıydı? ‘Suriye’de ne işiniz var, Libya’da ne işiniz var?’ Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor fakat onu kendi partisi dahil kimse dikkate almıyor. Suriyeli mazlumlara karşı 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ırkçı nefretin en rezil halini sergiledi ama çıkıp yarım ağızla da olsa bir pişmanlık cümlesi kurmadı. Hiçbir öngörüsü tutmamış, partisinin bile sözünün itibarı kalmamış birisi şimdi de yeni Suriye yönetimine akıl veriyor, tavsiyede bulunuyor.”