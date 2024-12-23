Erdoğan: Suriye'deki yeni yönetimi gururla takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Suriye’deki yeni yönetimde yer alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, külliyedeki kabine toplantısının ardından konuştu.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ve Suriye’deki yeni yönetimle ilgili açıklamalar yapan Erdoğan, “Yeni yönetimde yer alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Suriye devriminin lideri Sayın Ahmet Şara (Colani) ile yakın diyalog halindeyiz” dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘Terör unsurlarına nokta operasyonları sürdürmekte kararlıyız’

* Suriye’de yepyeni bir dönem başladı. Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum tüm dünyanın ilgisini bu ülkeye yöneltti. Suriye’nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi tahlil eden ülke konumundayız. Hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Rabbim bizi Suriyeli mazlumlara mahcup etmedi.

* Yeni yönetimde yer alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Suriye devriminin lideri Sayın Ahmed Şara (Colani) ile yakın diyalog halindeyiz.

* Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunmasından geri adım atmayacağız. Bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör örgütünün yeri yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya tasfiye edilecekler.Suriye’deki bölücü terör unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Suriye’deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını destekliyoruz.

* PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi, “Belki yarın, belki yarından da yakın.”

‘Suriye tüm bölge için istikrar kaynağıdır’

* 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin el ve gönül birliği içinde ülkelerini yeniden ayağa kaldıracakarına eminim. Suriye’nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim; istikrarlı Suriye tüm bölge için istikrar ve güven kaynağıdır.

* Yeni yönetim verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. İsrail’in artan saldırganlığının gerisinde Suriye’deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Elinde 50 bin masumun kanı olan Netanyahu’nun tuttuğu yol yol değildir. İsrail’de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır.

‘Muhalefet bütçe görüşmelerini terörize etmeyi tercih etti’

* Biz istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken, muhalefet partileri de kendini değiştirsin, yenilesin, güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, bari en azından üslup değişsin, tarz değişsin, söylem değişsin. İktidara geldiğimiz günden bu yana hep böyle bir muhalefet özlemi, böyle bir muhalefet arayışı içinde olduk ancak her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan, ülkeye ve millete ufuk çizen, hepsinden öte sözünün ağırlığı olan bir muhalefet henüz ülkemizde neşvünema bulmadı.

* Muhalefet, daha önceki görüşmelerde yaptığı gibi, maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiride bulunmak yerine görüşmeleri sabote etmeyi, kışkırtmayı, komisyon aşamasından Genel Kurula kadar tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, ucuz polemikler, buram buram provokasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedim. Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, liderlik koltuğunda oturanlar değişiyor, ana muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekamül yaşanmıyor.

‘Brüt rezervlerimiz en yüksek seviyede’

* Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da hamdolsun oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam bir milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8’e düştü. 2025 yılında da Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz.

‘AB ile yakın temas halinde olacağız’

* AB Birliği Komisyonu Başkanı ile görüşmemiz oldukça verimliydi. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifini güçlendirecek yeni vizyona ihtiyaç duyulduğunu kendilerine ilettim. AB ile bölgesel konularda yakın temas halinde olacağız.



