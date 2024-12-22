Fidan-Colani görüşmesi: Zaman bekle gör dönemi değildir, harekete geçmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’yle görüştü.

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Bakan Fidan ve Colani görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu:

Fidan, “Zaman bekle gör dönemi değildir, harekete geçmeliyiz. PKK/YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz” dedi. Colani ise ülkede daha öncesinde irtibatlı oldukları silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini ve Suriye ordusunun kurulacağını söyledi.

Fidan’ın açıklamaları özetle şöyle:

‘Uluslararası toplum Suriye’deki yeni yönetimle angaje olmalıdır’

* Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam’dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız.

* Görüşmede Suriye’de istikrarın öneminin altını çizdik. Terörün bertarafı mümkündür. Suriye’deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve zaman ihtiyacı var. Suriye’nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklılara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli dönüş ancak böyle mümkün olacaktır. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye’deki yeni yönetimle angaje olmalıdır.

– Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Görüşmede bunu teyit ettik. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yer yoktur. Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede nasıl kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. Suriye halkının DEAŞ ile mücadelesine de destek vermeye hazırız. DEAŞ’ı topraklarından inşallah temizleyecektir.

İsrail’in Suriye’nin topraklarını gasp etmesi kabul edilemez. Uluslararası toplum İsrail’e tepki koymalıdır.

‘Yeni yönetimde güçlü bir irade ve azim gördüm’

* Bugün sabah Şam’a gelirken, Türkiye sınırından kara yoluyla girdik, bütün şehirleri gördük. Benim 14 sene önce bıraktığım Suriye gitmiş, yerine savaşla tahrip edilmiş bir ülke gelmiş. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Göçmenlerin dönebilmesi için altyapının ayağa kaldırılması gerekiyor. Yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade ve azim gördüm. Bunun uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

* Kurumların ayağa kaldırılmasında birlikte çalışmaya hazırız. Yeni sistemin kuruluş ve geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere sahip olduğunu gördüm. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için bir desteğe ihtiyacı olmasında durumda bu desteği vereceğiz.

‘Uluslararası toplum PKK/YPG’ye göz yumuyor’

* PKK/YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte, Suriye halkının malını çalmakta. Uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti sonucu uluslararası toplum da buna göz yumuyor. Yeni Suriye’de daha fazla kaos, kan olmadan YPG’nin de önümüzde süreçte Suriye’nin bütünlüğünü tehdit etmediği bir noktaya gelmesi gerekiyor.

* Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

‘Trump buradaki matematiği görüyor’

* Bu Trump’ın ikinci dönemi olacak. Sayın Trump net ve sadece Amerika’nın çıkarlarını esas alıyor. DEAŞ tutuklararı konuları çözülürse ABD’ye ihtiyaç yok. Fakat Amerikan sistemi sadece ABD değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor. Yeni dönemde Sayın Trump’ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum.

‘Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz’

Colani’nin açıklamalarından öne çıkan kısımlarsa şöyle:

* Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye’nin geleceğini görüştük. Sayın Bakan’la Suriye’nin geleceğine dair zorlukları ve konuları etraflıca konuştuk. Suriye’nin gelecekte nasıl olacağını görüştük.

* Önümüzdeki süreç içerisinde ekonomik, politik bağlamda işbirliklerini önemsiyoruz. Altyapımız sıkıntılı olduğu için Türkiye’nin desteğini önemsediğimizi söyledik. Türkiye her zaman Suriye’nin yanında yer aldı.

* Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık. Devlet dışında herhangi bir grubun elinde silahın olamaması gerekir.

* Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir.

* Devrim hiçbir zaman azınlıklara yönelik olmadı. Rejim toplum içerisinde ayrışmaya sebep oldu. Biz şu an azınlıkları koruyoruz, onlara zarar gelmemesine özen gösteriyoruz. Suriye halkına layık bir