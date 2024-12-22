Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’yle görüştü.

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Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam ve beraberindeki grupların 27 Kasım’da Suriye ordusuna başlattığı saldırı 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı.

‘Ilımlı mesajlar’ paylaşan HTŞ 1 Mart’a kadar görev yapacak ‘geçici bir hükümet’ kurdu.

Gelişmelerin ardından AKP hükümeti ‘seri adımlar’ atmış, önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitmiş, ardından 12 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliği açılmıştı.

Şam’a Türkiye’den ikinci resmi ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Fidan, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’yle görüştü.

Görüşmeye dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ‘Gereken neyse yapacağız’ demişti

Fidan ziyaretini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından uçakla yurda dönerken yapmıştı:

“Bu yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız.

Özellikle DEAŞ, PKK/YPG bunlarla mücadelede onların hiç yalnız kalmaması lazım. Gereken neyse bunları yapacağız.

Yakında Dışişleri bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.”