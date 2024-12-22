Bakanlıktan Suriyelilerin 'dönüşünü kolaylaştırmak' için genelge

Ticaret Bakanlığı, Suriyeli sığınmacıların ‘geri dönüşlerini kolaylaştırmak’ amacıyla tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge gönderdi.

Fotoğraf: AA

61 yıllık rejimin devrildiği Suriye’de Türkiye’deki bazı sığınmacılar ülkelerine dönüyor.

Ticaret Bakanlığı dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge yolladı.

AA‘nın aktardığına göre ‘yeni adımlar’ şöyle:

Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyasına ilişkin sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler söz konusu genelgede yer alan ‘Kolaylaştırılmış Çıkış Formu’nun düzenlenmesiyle yapılacak.

Araçlar

Suriye’den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişilerin ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtla birlikte kesin çıkış yapılması durumunda kaydın kapatıldığına dair belge gümrük idaresine ibraz edilecek. Taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun da tespiti halinde Taşıt Takip Programı’nda gerekli işlemler yapılarak, aracın kaydı kapatılacak ve çıkış işlemleri hızlandırılacak.

Eğer programda söz konusu araca ilişkin herhangi bir kayıt bulunamazsa ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibrazı ve taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespiti halinde ilgili programa kayıt yapılarak çıkışa müsaade edilecek.

Genelgeyle Suriyelilerin Türkiye’den aldıkları yerli plakalı araçlarının çıkış işlemlerine yönelik de adım atıldı:

Bu kapsamda ‘Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun’ hükümleri çerçevesinde ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesiyle ‘Kolaylaştırılmış Çıkış Formu’ düzenlenecek. Ayniyet kontrolü yapılarak ilgili programa kaydedilen taşıtın çıkış işlemleri gerçekleştirilecek.

Türkiye’deki iş yerlerinin nakli için sözlü beyan formu

Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları iş yerlerinin nakline ilişkin işlemler ise Gümrük Yönetmeliği uyarınca Sözlü Beyan Formu düzenlenerek tamamlanacak.

Döviz ve ziynet eşyası çıkışları

Suriyelilerin beraberlerinde götürecekleri nakitlerle ilgili de düzenleme yapıldı:

Beraberlerinde kendilerine ait ve değeri 15 bin doları (526 bin lira) aşan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurt dışına çıkarmaları durumunda bu eşyaların girişte beyan edilmiş olması veya Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi şartı aynı tarihe kadar (31 Aralık 2025) aranmayacak.

Yolcu beraberi 25 bin lirayı aşan Türk parası ve bu para birimiyle ödemeyi sağlayan belgelerle 10 bin avro (365 bin lira) veya eşitini aşan döviz çıkışlarında ‘Nakit Beyan Formu’yla gümrük idarelerine beyanda bulunmaları yeterli olacak.

‘Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler artacak’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ‘Suriye istikrara kavuştukça gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerin artacağını’ söyledi ve şöyle devam etti:

* Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerimize gönderdiğimiz genelgemiz de, bu sürecin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacını taşıyor. İşlemleri olabildiğince kolaylaştırarak sadeleştiriyoruz.

* Genelgemiz de işlemleri hızlandırmaya yönelik. Çünkü Suriyeli vatandaşlardan birçoğu, Türkiye’de kullandıkları ev eşyalarını, arabalarını da beraberlerinde götürmek istiyorlar. Aynı şekilde paraları, ziynetleri ve diğer kazanımları konusunda kayba uğramadan ülkelerine dönebilmek istiyorlar. Bu genelge onlar açısından süreçleri kolaylaştırıcı ve zorlukların aşılmasını sağlayıcı bir nitelik taşıyor.