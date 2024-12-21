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Suriye geçici hükümetinde dışişleri bakanı belirlendi: Yüksek lisansı Türkiye'den

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu. Şeybani, Türkiye’deki Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden 2022’de siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi almış.

Esaad Hasan Şeybani. Fotoğraf: TRT Haber

Suriye’de Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin dışişleri bakanı olarak için Şeybani’nin görevlendirildiğini duyurdu.


İdlib’deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkilerle Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

1987’de Haseke’de doğan Şeybani, ailesiyle taşındığı başkentte, 2009’da Şam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Şeybani, Suriye’de 2011’de özgürlük talebiyle rejime karşı başlayan halk hareketlerine katılarak sürecin içinde oldu.

Yüksek lisansını Türkiye’de yaptı

AA’nın aktardığına göre Şeybani’nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye’de aldığı bildirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi açıklamasında Şeybani’nin 1987’de Haseke şehrinde doğup Şam’da yaşadığı, 2009’da Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Şeybani’nin 2022’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılırken tez konusununsa ‘Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi’ olduğu açıklandı.

Ayrıca Şeybani’nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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