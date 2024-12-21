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Yaramazlara biraz batar!

HTŞ lideri Colani ABD'den Suriye'ye yaptırımların kaldırmasını istedi

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed eş-Şera), ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle görüşmesinde Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Ebu Muhammed el-Colani. Fotoğraf: AA

Leaf dünkü açıklamasında ABD’nin, Colani veya gerçek adıyla Ahmed Hüseyin el Şara’yı teslim eden kişiye verilecek 10 milyon dolarlık (yaklaşık 350 milyon 718 bin lira) ‘Adalet Ödülü’nden vazgeçtiğini söylemişti.


Colani, ABD heyetiyle dün başkent Şam’daki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre Colani, muhataplarına Suriye’nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek istedi.

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Colani, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu belirten Colani, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Colani ayrıca Suriye’nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye’nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

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