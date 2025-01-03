Erdoğan: Bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiyle ilgili “2025’te bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Haliç Kongre Merkezi’nde 2024’teki dış ticaret rakamları hakkında konuşan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

‘İsrail’le ticari faaliyetlerini durduran tek ülke Türkiye’

* İsrail’le ticari faaliyetlerini durduran tek ülke Türkiye olmuştur. Katliamların bir an önce durması kalıcı barışın yolunun açılması için gayret ediyoruz. Hükümetimizin aldığı bu karara destek veren şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

‘2025’te bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor’

* Türkiye olarak bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu bir yıl geçirdik. Rusya-Ukrayna savaşı kimi zaman çok tehlikeli boyutlara vardı. Koronavirüs döneminde geçici denilerek devreye alınan önlemler küresel ekonomiyi geçen yıl da etkiledi. Jeopolitik gerilimler, siyasi çalkantılar, henüz tam istenilen seviyeye gelinemeyen enflasyonla mücadele dünyaya geçen yıl damga vurdu. 2025’te bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor. Toparlanmayla birlikte salgın öncesi rakamların altında seyredeceği anlaşılıyor.

‘Nereden nereye…’

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri uyguladığımız politikanın doğruluğunu teyit etmiştir. 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Nereden nereye… 2025 için net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının da desteğiyle yüzde dört büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

‘Piyasalar hükümetimize güveniyor’

* 2023’te başlayan geçiş süreci 2024 Haziran itibarıyla sona ermiş, dezenflasyon süreci başlamıştır. 2024’e ait enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Enflasyon Aralık’ta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38’e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 Mayıs’taki zirvesine göre 31 puan düşmüştür.

‘Destek bekliyoruz’

* 2025’te de enflasyon OVP ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerde uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Piyasalar hükümetimize güveniyor. Tabi sizin desteğiniz de çok kıymetli. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyasından samimi destek bekliyoruz.

‘Cumhuriyet rekoru’

* 2024 Aralık’ta ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı ihracat rekorunu kırdık. Yılın tamamında ihracat rakamlarında cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2024 mal ihracatımız 2023’e göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı.

* 2024’te dış ticaret açığını tam 24 milyar dolar düşürdük.2023’te 106,3 milyar dolar olan dış ticaret açığını, 2024’te 82,2 milyar dolara kadar indirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranıysa 5,5 puan artışla yüzde 76,1’e yükseldi. Bu oran göreve geldiğimiz 2002’de sadece yüzde 50 civarındaydı.

* En fazla ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’dır.