Erdoğan: Devletimizin demir yumruğunu devreye almaktan çekinmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre ‘en önemli gündem iç cephenin tahkimatı’: “Gerektiğinde devletin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu da devreye almaktan çekinmeyeceğiz.”

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı‘nın yeni yıl için paylaştığı videolu mesajda Erdoğan, şunları kaydetti:

‘Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık’

* Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira, gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz.

‘Suriye’de gereken her türlü desteği sağlayacağız’

* Yeni dönemin Suriye’de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Gazze’de barışın tesisi için uğraşıyoruz. Özgür bir Filistin devleti kurulması için 2025’te de çalışacağız.

‘Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge’

* Ülkemiz için en önemli gündemimiz iç cephenin tahkimatı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Bu süreç ülkemiz önünde yeni bir yol açacak. Gerektiğinde devletin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu da devreye almaktan çekinmeyeceğiz. 2025 içinde milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz.