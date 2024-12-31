Hakan Fidan: Türkiye Avrupa'yla birleşmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa’yla birleşmeli” dedi.

Hakan Fidan. Fotoğraf: AA

Fidan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri Fransız televizyonu France 24’e değerlendirdi.

2012’de görevi biten Fransa’nın eski başkanı Nicolas Sarkozy dönemine kadar Almanya ve Fransa liderlerinin Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak gördüğünü belirten Fidan şöyle devam etti:

“Bizim değerlendirmemiz, genel olarak Türkiye ve Avrupa, özellikle Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım.”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ankara ziyaretine de değinen Fidan, Türkiye-AB arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun başlamasıyla ilgili şunu dedi:

“Bizim edindiğimiz izlenim, kendisinin böyle bir imkana sahip olmak istediği yönündedir. Sayın cumhurbaşkanımız da kesinlikle bu yönde ilerlemeye istekli.”

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Eğer Türkiye 2007’de veya 2008’de AB’ye üye olsaydı… Çünkü o zamanlar altın zamanlardı. Çünkü Türkiye’ye bu net yol haritası verildiğinde, AB reformları yoldaydı ve başka hiçbir uluslararası aktör Türkiye’yi tehdit etmiyordu.

* Çünkü Türkiye’nin AB tarafından ne kadar iyi davranıldığı ve liyakate dayalı sürecin yolunda olduğunu biliyorlardı ama daha sonra Türkiye’nin üyeliği, Avrupa siyasetinin içindeki kimlik siyaseti tartışmasının bir parçası haline geldi.

* Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız. Dolayısıyla liyakate dayalı bir üyelik yolu açılmalı. Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa’yla birleşmeli.