Erdoğan: Bölücü canilere üçüncü bir yol yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok” dedi.

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Samsun’da partisinin 8’inci olağan il kongresinde konuşan Erdoğan önce sert sözlerle muhalefeti hedef aldı:

‘Asla prim vermeyeceğiz’

* Bizim içi boş tartışmalarla münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyemiz yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk farkı, vizyon farkı, derin bir zihniyet farkı var. Biz millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz.

* Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için bizi yılgınlığa bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız.

‘Bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların partimize ve Cumhur İttifakı’na söyleyecek sözü olamaz’

Sonra ’22 yılda şehitleri, gazileri ve ailelerini rahatsız edecek hiçbir işlerinin olmadığını’ belirterek, sözü PKK lideri Abdullah Öcalan ve DEM Parti heyetinin görüşmesiyle başlayan sürece getirdi:

* Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördük. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı’na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah’ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye’de kardeşlik kazanacak. Türkiye’de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak.

‘Çember giderek daralmaktadır’

* Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracak, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Burada şunun da bilinmesini isterim. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

‘Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona erdi’

* Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir.

* Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Şunu kimse unutmasın. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah’ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Yine burada özgürce yaşayacağız.

‘Yanlış hesap Bağdat’a bile varamadan ellerinde patlayacak’

* Binbir umutla, hayalle, niyetle buraya gelenler tasını tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla, yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat’a bile varamadan geri dönecek birilerinin ellerinde patlayacaktır.