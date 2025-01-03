DEM Parti heyeti turlara başlıyor: Listede İYİ Parti yok

DEM Parti İmralı heyeti pazartesiden itibaren partileri ziyaret edecek. Listede İYİ Parti yok.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyeti partileri ziyaret edecek.

ANKA‘nın aktardığına göre program şöyle:

6 Ocak Pazartesi 11.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi (Genel başkan Ahmet Davutoğlu)

6 Ocak Pazartesi 13.30’da TBMM’de Abdullah Güler başkanlığındaki (AKP heyeti)

6 Ocak Pazartesi 15.30’da Saadet Partisi Genel Merkezi (Genel başkan Mahmut Arıkan)

7 Ocak Salı 13.00’te DEVA Partisi Genel Merkezi (Genel başkan Ali Babacan)

7 Ocak Salı 15.30’da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi (Genel başkan Fatih Erbakan)

DEM Parti, CHP’yle randevu tarihinin henüz belirlenmediğini, netleştiğinde duyuru yapılacağını bildirdi.

İYİ Parti: Muhatap almayız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti’yi muhatap almayacaklarını açıkladı:

“İYİ Parti olarak bizim cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz.

İYİ Parti affedilmek istenen terör örgütünü ve onun sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kat’a muhatap almayacaktır.

İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti dün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la, ardından Bahçeli’yle görüşmüştü.