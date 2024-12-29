Öcalan: Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan dün İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Parti heyeti Öcalan görüşmesine dair mesaj yayınladı.

İmralı Cezaevi. Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması çağrısıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılmıştı.

AA’nın haberine göre dünkü görüşme yaklaşık iki saat sürmüştü.

DEM Parti’nin X hesabındaki açıklamada Öcalan’ın düşünceleriyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

* Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

* Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

* Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

* Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

* Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

* Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

* Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

* Kamuoyuna saygılarımızla, Pervin Buldan – Sırrı Süreyya Önder.

Ne olmuştu?

Bahçeli 22 Ekim’de Meclis’te, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti. Tunç “İzinle gün aynı anda belirleniyor” demişti. Beklenen izin dün (27 Aralık) çıkmıştı.

Tarihi çağrı

Bahçeli, 22 Ekim’de Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, son olarak 26 Kasım’da çağrısının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek vererek ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

Karşılıklı açıklamalar sürerken, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüştüğünü duyurmuştu.

Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Abdullah Öcalan’ın ilk mesajını paylaşmıştı:

“Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“