Bahçeli: İmralı'yla DEM arasında yüz yüze temas gecikmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrısını yineledi: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz.”

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Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında açıklamaları şöyle:

‘Biden derhal azledilmeli’

* Biden’ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden’ın görevinden derhal azledilmesi dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir.

* Konuşarak uçurumların iki yakası kapatılır, anlaşarak önyargı ve peşin hükümlerin akıntısı kesilir. Türkiye’nin yeni bir fetret devri yaşamasına müsaade edemeyiz, göz göre göre buna seyirci kalamayacağız. Geleceğimizi tesadüflere havale edemeyiz. Milletin arasına ayrımcılık tohumu ekmeyi demokratik hak olarak tarif eden ucube insanlık defolarıyla ortak gelecek ihtimal dışıdır.

‘Kürdü Türk’ten ayırmak Dünya’yı Güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız’

* Kürt kardeşlerimizi istismar eden, çocuklarını zorla dağa götüren, duygularını ajite eden ne kadar bölücü ve terörist varsa bedelini ödemeye mahkumdur. Terörsüz bir Türkiye huzurlu, müreffeh ve güvenli bir Türkiye demektir.

* Türk milletin asli mensubu olmak dururken, emperyalizmin kanlı menüsünde yer almaya ‘Tamam’ demek insan onurunun hiçe sayılmasıdır. Hiçbir Kürt kardeşim böyle korkunç bir vebale ortak olmamış, olmayacaktır. Kürdü Türk’ten ayırmak Dünya’yı Güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Anımız, acımız, ahlakımız, geleceğimiz birdir.

‘Kandil’de demlenenler bir karar vermeli’

* Kandil’de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim’de ne dediysek onun arkasındayız. İmralı’yla DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı tekrarlıyoruz. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz.

‘Not aldık, burunlarından fitil fitil getireceğiz’

* TV’de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız.

‘Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir’

* Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleriyle ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir.

Davutoğlu’na tepki: Kürdistan diye bir yer yoktur

* Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Duhok’taki 5’inci Ortadoğu Barış Konferansı’ndaki konuşması bizi son derece rahatsız etmiştir. Davutoğlu’nun sözleri şu şekildedir: “Türkiye’deki Kürtler, Türkler ve diğer topluluklar arasında tam eşitlik sağlanacak ve Türkiye’yle Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki sağlanacaktır.” Sayın Davutoğlu, Türkiye’de başbakanlık bir akademisyen olarak bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki yanı olmadığı gibi baştan ayağa sakattır. Türkiye’de eşitlik verilmiştir. Kürdistan diye bir yer yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır.

‘CHP iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır’

* Muhalefetteki çatlak sesler ne yazık ki çoğalmakta. CHP başkanının DEM ortaklarıyla katıldığı toplantıda mezhep kışkırtması aymazlıktır, art niyetliliktir.

* Utanmadan sıkılmadan şuur kepenklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmekte. Özgür bey cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? 101 yıllık rejimi nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin? 22 yıllık iktidarı sürekli eleştirip neden iktidar olamadıklarını analiz edemeyen üç beş belediye başkanının haklı olarak görevden uzaklaştırılmasını yanlış yorumlayan CHP iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır.

* Disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan bugünkü CHP’dir. Camiyi, cemevini bilmeyen bugünkü işbirlikçi CHP’dir. Mavi vatana masal diyen köksüzlerin çatı örgütü CHP’dir. Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup bazı başkanların geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılması olarak değerlendiren demlenerek ayağa düşmüş CHP’dir. Mahkemeye giderler kendilerini iftiralarla müdafaa ederler.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısı

Bahçeli, 22 Ekim’de Öcalan’a şu çağrıyı yaptı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Çağrıya DEM Parti’den destek geldi, eş başkan Tülay Hatimoğulları ‘üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları‘nı belirtti: “Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğini hep birlikte görelim dedik geçen hafta, bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bırakın tecrit kalksın, sayın Öcalan çıksın, ne konuştuğunu hep birlikte görelim.“

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarına destek verdi, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söyledi.

Karşılıklı açıklamalar sürerken, DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüştüğünü duyurdu.

Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Abdullah Öcalan’ın ilk mesajını paylaştı: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“

Erdoğan da “Suriye’nin kuzeyi ve Kandil’deki terör baronlarına çağrımız yoktur. Teröristin anlayacağını yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir… Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir” dedi.

Dün de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesine kayyım atanmıştı.

DEM Parti, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin ilk şu açıklamayı yapmıştı:

“Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur.”

Kayyım atamaları Erdoğan’la Bahçeli arasında bir fikir ayrılığı olduğu tartışmalarını gündeme getirmişti.

G20 Liderler Zirvesi’nden dönüşün gazetecilerini sorularını yanıtlayan Erdoğan, iddiaları yalanlamıştı:

“Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri ‘Cumhur İttifakı bölündü, çatladı’ gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetimiyle belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor.

Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, ‘al gülüm, ver gülüm’ düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil.

Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu.”



































