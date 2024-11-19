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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Cumhurbaşkanıyla aramızda hiçbir ayrışma yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanıyla aramızda sarsılmaz bağ var. Hiçbir ayrılık ve ayrışmanın söz konusu olmayacağını hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir” dedi.

Fotoğraf: AA

14 Kasım’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yi külliyede kabul etmişti. Bir saat süren görüşme basına kapalıydı.


Erdoğan’ın “İç cepheyi sağlam tutacağız” sözlerinin ardından terörle mücadele görüşmenin öncelikli gündemiydi.

Bugün (19 Kasım) MHP grup toplantısında Bahçeli özetle şunları söyledi:

“Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Ağıtlar yakılmasın. Birlikte hilale doğru el ele verelim. Bir ve birlikte hilale doğru yol alışımızın, kardeşliğimizin pekişmesi amacına mahsustur.

Bilinsin MHP, saha çalışmalarına milletle kucaklaşarak ayrımcılığı dışlayarak şevkle devam edecektir.

Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Başkaları gibi irademiz rehin altında değildir. Cumhurbaşkanıyla aramızda sarsılmaz bağ var.

Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ebed müddetse cumhurbaşkanımızla aramızda hiçbir ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm insanımızı kucaklayacağız.

Buradan Kürt kardeşlerime sesleniyorum, PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar var.

Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar.

Biden’ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Gelin bir olalım.”

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