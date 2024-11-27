Adalet bakanından 'İmralı' açıklaması: Değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuna ilişkin “Dilekçeyi dün verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz” dedi.

İmralı Cezaevi. Fotoğraf: Arşiv

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söylemiş ve şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Çağrı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Konuya ilişkin bakan Tunç’tan açıklama geldi.

‘Makul sürede yanıt verilecek’

Cezaevindeki hükümlü ya da tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair yönetmelik olduğunu belirten Tunç “Geçtiğimiz ay terörist başıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti genel başkanı ve eş başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor” dedi.

Tunç dilekçeye yanıtın makul sürede verileceğini söyledi.

Özel’e yanıt: ‘Adam gibi izin isteyin’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le görüşme talebine Adalet Bakanlığı’ndan yanıt gelmediğini iddia etmişti.

Tunç buna da şöyle yanıt verdi: “Tutukluların cezaevinde görüşme usulüyle ilgili maddede belli. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin, kürsüden bağırıp çağırıp hakaret ederek olmaz.”