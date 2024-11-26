Türk'ten Bahçeli açıklaması: Barışa katkı sunacak herkesi destekleriz

Yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Meclis’te konuştu: “Barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz.”

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Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” açıklaması sonrası Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Medyascope‘un aktardığına göre Türk “Bahçeli’yle görüşecek misiniz?” sorusuna “Öyle bir talebimiz yok, öyle bir öneride yok” yanıtını verdi.

Türk, Bahçeli’nin son açıklamasıyla ilgiliyse şöyle konuştu:

“Tabii ki ülkenin barışı bizim için çok önemli. Barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Ama bu barış gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür ve eşit olduğu bir ortam yaratılmalı.

Bütün çalışmalar halklarımızın kardeşliğini esas anlayışla ele alınmalı. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz. Barışının önündeki taşları temizleyerek… Halkların kardeşliğini savunan bir siyasi partiyiz. Böyle bir gelecek için birlikte mücadele etmeliyiz. Böyle bir anlayışla bakan herkesi de kucaklarız.

Kürt halkının varlığını, kültürünü, kimliğini inkar etmeden onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözerseniz. Ama bunu içselleştirmemişseniz çözümün de kolay olmadığını ifade etmek isterim.”