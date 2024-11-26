MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli ‘ağa’ dediği Ahmet Türk’le talep olursa ‘her zaman görüşeceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’le görüşeceği iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Ahmet Türk bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu olursa her zaman görüşebiliriz.

Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır.”

Bahçeli’nin kapısı Ahmet Türk’e açık



❝Ahmet Türk bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur.❞ pic.twitter.com/J10eygH8qf — Diken (@DikenComTr) November 26, 2024

Türk de Bahçeli’yle görüşme konusunda “Öyle bir talebimiz yok, öyle bir öneride yok” demişti.

Bahçeli bugünkü grup toplantısında “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” demişti.