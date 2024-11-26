DEM Parti, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na resmen başvurdu

Tuncer Bakırhan’ın açıklaması sonrası DEM Parti, İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söylemiş ve “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” demişti.

Bakırhan, Bahçeli’ye partisinin grup toplantısında yanıt verdi:

“Çıkıp kirli propaganda yürütmeye devam ediyorlar. ‘Öcalan’ı dinlemiyor, DEM Parti çözümden yana değil’ diyorlar. Böyle bir yalan olabilir mi? 85 milyonun huzurunda sormak istiyoruz; Öcalan ne dedi, istedi? bunu biz bilmiyoruz. O zaman tecridi kaldırın. Yaptığınız bu kirli psikolojik savaştan vazgeçin.

Çözümsüzlüğün kaynağı sizsiniz. İmralı için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız. Tülay eş başkanımızla birlikte hem Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz, hem de barış sürecine eş başkanlar olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan.”

Bakırhan şöyle devam etti:

“Kürt meselesini terör olarak görmek büyük bir gaflettir. Ya Kürt meselesini çözeceksiniz ya da Hasan Hayri’den Cevdet Konak’a kadar süren bu onurlu mücadele karşısında çözüleceksiniz.”

Bahçeli’nin dile getirdiği ‘ciddi bir savaş’ riskineyse kayyımları hatırlatarak tepki gösteren Bakırhan şöyle dedi: “Darbeci zihniyet Ovacık ve Dersim belediyelerine kayyım atadı. Dersim halkının iradesi alçakça gasp edildi. Çift maaş almak için, beyefendi bir an önce yolsuzluk yapmak istiyor. Bu risklerden korunmak istiyorsan önce kayyım atamaktan vazgeçin.”

DEM Parti, İmralı’ya gitmek için resmen başvurdu

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

İmralı Cezaevi. (AA)

Bakırhan’ın sunduğu başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz.

İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim.”



