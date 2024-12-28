DEM Parti heyeti İmralı'da

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası’na gitti. İki isim Öcalan’la görüşüyor

İmralı Cezaevi. (AA)

Diken’in DEM Partili iki kaynaktan teyit ettirdiği bilgiye göre Adalet Bakanlığı, iznin çıktığını DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e sözlü olarak iletmişti. Diken gelişmeyi ayrıca Adalet Bakanlığı kaynaklarından da doğrulamıştı.

Anka‘nın haberine göre TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın, İmralı’daPKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi başladı.

Ne olmuştu?

Bahçeli 22 Ekim’de Meclis’te, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.