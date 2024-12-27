İmralı seferleri başlıyor: Dem Partili iki vekil Öcalan'la görüşecek

DEM Partili iki milletvekili, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için yarın ya da öbün gün İmralı Cezaevi’ne gidecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması çağrısıyla başlayan süreçte ilk somut adım atıldı.

Bahçeli 22 Ekim’de Meclis’te, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Diken’in DEM Partili iki kaynaktan teyit ettirdiği bilgiye göre Adalet Bakanlığı, iznin çıktığını DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e sözlü olarak iletti.

Diken gelişmeyi ayrıca Adalet Bakanlığı kaynaklarından da doğruladı.

Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı’ya gidecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti. Tunç “İzinle gün aynı anda belirleniyor” demişti.

Tarihi çağrı

Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, son olarak 26 Kasım’da çağrısının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek veredet, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

Karşılıklı açıklamalar sürerken, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüştüğünü duyurmuştu.

Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Abdullah Öcalan’ın ilk mesajını paylaşmıştı: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“