DEM Partili iki vekil Öcalan'la görüştü

DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüştü.

DEM Parti yarın (29 Aralık) açıklama yapacak.

İmralı Cezaevi. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması çağrısıyla başlayan süreçte ilk somut adım atıldı.

AA’nın haberine göre görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

DEM Parti: Açıklama yarın

DEM Parti önce ‘görüşme içeriğine dair bilgi ve değerlendirmeyi’ bu akşam basın ve kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Daha sonra ‘açıklamanın yarına kaldığı’ duyuruldu ve şöyle dendi: “Açıklamanın yazılı olmasını bekliyoruz, sözlü yapılırsa yer ve saate ilişkin bilgilendirme yapılacak.”

Ne olmuştu?

Bahçeli 22 Ekim’de Meclis’te, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti. Tunç “İzinle gün aynı anda belirleniyor” demişti. Beklenen izin dün (27 Aralık) çıkmıştı.

Tarihi çağrı

Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, son olarak 26 Kasım’da çağrısının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek veredet, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

Karşılıklı açıklamalar sürerken, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüştüğünü duyurmuştu.

Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Abdullah Öcalan’ın ilk mesajını paylaşmıştı: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“



