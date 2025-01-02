DEM Parti heyeti, Bahçeli’yle görüştü

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi.

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DEM Parti heyetinde İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk var.

Meclis’te yapılan tarihi görüşme öncesi Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti heyeti pazartesiden itibaren de AKP, CHP ve Meclis’teki diğer partilerle görüşecek.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”