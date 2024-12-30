Sırrı Süreyya Önder 'çok daha umutlu'

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Partili vekiller Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ‘eski süreçlere göre çok daha umutlu olduklarını‘ söyledi.

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Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan geçen cumartesi İmralı Cezaevi’nde Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti’nin paylaştığı açıklamaya göre Öcalan görüşmede şöyle demişti: “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.”

‘Görüşmeler umut verici’

‘Yeni sürece’ dair ilk kez İlke TV‘den Yunus Demir’e konuşan Önder ‘çok daha umutlu’ olduğunu söyledi:

“Belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil, yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği. Görüşmeler umut verici. Eski süreçlere göre çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim.”

Önder ayrıca yeni yılda heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Aynı açıklamayı Buldan da X‘ten paylaştı.

Ne olmuştu?

Bahçeli 22 Ekim’de Meclis’te, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti. Tunç “İzinle gün aynı anda belirleniyor” demişti.

Tarihi çağrı

Bahçeli, 22 Ekim’de Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, son olarak 26 Kasım’da çağrısının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek vererek ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

Karşılıklı açıklamalar sürerken, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüştüğünü duyurmuştu.

Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Abdullah Öcalan’ın ilk mesajını paylaşmıştı:

“Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“

Öcalan’la görüşülebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan beklenen izin 27 Aralık’ta çıkmış, ertesi gün Önder ve Buldan İmralı’ya gitmişti.

Ertesi gün DEM Parti Öcalan’ın şu mesajını paylaşmıştı:

Sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin ve sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.”