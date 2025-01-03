Adalet bakanı: Terörsüz bir Türkiye’yi inşallah inşa edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Terörsüz bir Türkiye’yi inşallah inşa edeceğiz” dedi.

Yılmaz Tunç (ortada). Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Tunç, İzmir saldırısında hayatını kaybeden polis Fethi Sekin’in vurulduğu yere karanfil bıraktı. Bakan şunları söyledi:

“Onun sayesinde burada yüzlerce adliye çalışanımız kurtuldu. Çünkü onun kahramanlığı hain terör saldırısını engelledi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Her yıl burada anmaya devam edeceğiz.

Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.

Ülkemizi Türkiye yüzyılında terörsüz bir Türkiye’yi inşallah inşa edeceğiz.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti dün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la, ardından Bahçeli’yle görüşmüştü.

Son olarak DEM Parti’nin 6 Ocak Pazartesi 13.30’da TBMM’de Abdullah Güler başkanlığındaki AKP heyetiyle görüşeceği bildirildi.