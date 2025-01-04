Ahmet Türk: İki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ‘henüz başlangıç aşamasında olunduğunu’ belirterek ‘iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısının gelebileceğini’ söyledi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya gelen Türk, yeni sürece dair Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuştu.

Bahçeli’yle görüşmenin ‘iyi geçtiğini’ ifade eden Türk “Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu” diyerek sürecin başında olunduğunu söyledi.

‘Türkiye’nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını‘ belirten Türk, şöyle devam etti: “Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor.”

Genel af tartışmalarınınsa ‘spekülasyon’ olduğunu savunan Türk “Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş” dedi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti dün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la, ardından Bahçeli’yle görüşmüştü.

Son olarak DEM Parti’nin 6 Ocak Pazartesi 13.30’da TBMM’de Abdullah Güler başkanlığındaki AKP heyetiyle görüşeceği bildirildi.