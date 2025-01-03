AKP’li Ensarioğlu: Nevruz’da silahlar bırakılmış olur

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti görüşmesiyle başlayan yeni sürecin ‘aksilik olmaması’ durumunda şubat sonunda şekilleneceğini belirtti.

Galip Ensarioğlu. Fotoğraf: X

Yeni sürece dair 24 Saat‘ten Nihal Alp’e konuşan Ensarioğlu, şunları kaydetti:

* Yeni paradigmanın önceki çözüm süreciyle benzerlik göstermiyor ancak izlenen bu rotada o tecrübelerin mutlaka dikkate alınacak. Yeni sürecin herhangi bir kesintiye ya da provokasyona uğramaması için dikkatli ancak hızlı hareket ediliyor.

‘Suriye’deki gelişmelerle yakından ilgili’

* Konu Suriye’deki gelişmelerle yakından ilgili. Suriye’deki son gelişmeler Türkiye için de büyük önem taşıyor.

* Olası tehlikelerin Türkiye’yi olumsuz etkilememesi için öncelikle kendi sınırlarımız içinde barış ortamını tesis etmemiz gerek. Sürecin başarılı olması için siyasilerin tümü elini taşın altına koymalı.

‘SDG’yle görüşülebilir’

* Suriye’ye yapılacak ziyarette ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileriyle görüşme yapılabilir.

* Ancak Suriye’nin Şam ve Halep gibi kilit şehirlerinde yönetimi ele alan Heyet Tahrir eş-Şam’la (HTŞ) bir görüşme olup olmayacağı konusunda bilgim yok.

‘İran provokatif eylemlere girebilir’

* Suriye’deki son gelişmeler ve İsrail’in saldırıları İran’ı bölgede çok zayıf düşürdü. Güç kaybetti. Hizbullah neredeyse yok oldu. Bu nedenle İran provokatif eylemlere girebilir ve çeşitli yollarla bu yeni süreci de kesintiye uğratmak isteyebilir.

‘Nevruz’da silahlar bırakılmış olur’

* Çözümle ilgili bu yeni sürecin olumsuz bir gelişme olmaması halinde şubat sonunda şekillenebilir. Nevruz’da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum.

‘Demirtaş hapiste kalmaz’

* Bu yeni paradigma tek bir iyilik içermiyor, ele alınan birçok konu var: Demokratikleşme var, huzur talebi var. Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş’ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti dün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la, ardından Bahçeli’yle görüşmüştü.

Son olarak DEM Parti’nin 6 Ocak Pazartesi 13.30’da TBMM’de Abdullah Güler başkanlığındaki AKP heyetiyle görüşeceği bildirildi.