AKP’li Yayman: Her şey yolunda giderse şubatta çok önemli gelişmeler olacak

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, PKK lideri Abdullah Öcalan’la DEM Parti heyetinin görüşmesiyle başlayan sürece dair, “Her şey yolunda giderse şubatta çok önemli gelişmeler olacak” dedi.

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ANKA‘nın haberine göre Meclis’te konuşan Yayman, şunları söyledi:

* Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçte çok önemli gelişmeler olmuştur. 1 Ekim’de Meclis’in açılışında sayın Bahçeli’nin DEM grubuna giderek onların Meclis açılışını tebrik etmesi ve ellerini sıkması, daha sonra Milliyetçi Hareket grubunda pozitif sözleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dile getirdiği sözlerde aslında sayın Bahçeli’nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olmuştur. Sayın Bahçeli sanki Suriye’de olacak gelişmeleri öngörmüşçesine PKK terör örgütüne ve DEM Parti grubuna bir çağrıda bulunmuştu. “Ya eller tetikten çekilecek ya da bu eller tetiklerle birlikle gömülecek” demişti. Bu meselenin ana fikri terörsüz Türkiye’dir.

‘Bir turnusol ve samimiyet testi’

* Bu noktada gelişmeleri olumlu görüyorum. Artık şehit analarının ağlamaması için ve Türkiye’nin bu terör belasından kurtulması için sayın Bahçeli’nin çağrısı tarihsel önemdedir. Bir turnusol ve samimiyet testidir. Artık söz sırası DEM’dedir. DEM Parti üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye’de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün de tarihte ilk defa DEM Partisi sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmektedir. Bu gerçekten milletimizin görmek istediği hareket ve tavırdır.

‘Şubat içerisinde silah bırakmanın konuşulacağını düşünüyorum’

* Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının olduğunu hep beraber görmekteyiz. O gün Sayın Bahçeli’ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye’de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu anlamışlardır.

* Ben şubat içerisinde artık Türkiye’de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye’nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

DEM Parti heyeti bugün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından Bahçeli’yle görüşmüştü.