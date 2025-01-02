DEM Parti heyeti, Kurtulmuş’la görüştü: Umutluyuz

DEM Parti heyeti, 28 Aralık’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi: “Umutluyuz.”

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, Meclis’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.

Önder, 45 dakika süren görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı: “Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek bu görüşmeler.

Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.”

“Umutlu musunuz?” sorusu üzerine Önder “Görüşme iyi geçti, umutluyuz tabii ki” dedi.

Heyet şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısı Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli’nin açıklamasından sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın mesajını “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse bu mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

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