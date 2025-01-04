Şam’a giden Alman bakan: El sıkışılmayacağını gelirken anladım

Suriye’nin fiili lideri Ahmed Hüseyin el-Şara’nın (Ebu Muhammed el Colani) el sıkışmadığı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’tan açıklama geldi: “Gelirken açıkça anladım.”

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Baerbock dün Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot’la beraber Suriye’nin başkenti Şam’da geçici hükümet kuran Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Şara’yla görüşmüştü.

Avrupalı bakanları sarayda karşılayan Şara, Barrot’un elini sıkarken, Baerbock’un elini sıkmayarak elini göğsüne götürmüş, Baerbock’sa iki elini göğüs hizasına birleştirerek karşılık vermişti.

Sosyal medyada gündem olan o anlar bir gazeteci tarafından Baerbock’a soruldu.

Welt gazetesinin aktardığına göre Baerbock’un yanıtı şöyle oldu: “El sıkışılmayacağını zaten toplantıya gelirken açıkça anladım. Ancak Şara’ya görüşmede kadın haklarının bir toplumun ne kadar özgür olduğunun göstergesi olduğunu açıkça ifade ettim.”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yeni yönetimin temsilcileri de Baerbock’u, Şam Uluslararası Havalimanı’nda karşılarken el sıkışmaktan kaçınmıştı.