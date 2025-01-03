Alman ve Fransız bakan, Şara’yla görüştü: Umudumuz kırılgan ama gerçek

Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, Şam’da Avrupa Birliği (AB) adına Suriye’nin fiili lideri Ahmed Hüseyin el-Şara’yla (Ebu Muhammed el Colani) görüştü.

Fotoğraf: Al Arabiya

Avrupalı bakanları Saray’da karşılayan Şara’nın Alman bakan Annalena Baerbock’la el sıkışmaması dikkat çekti. Üçlü görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapılmadı.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre ziyaret, Şara’nın ‘Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı gruplara ihtiyatlı bir iyimserlik mesajı göndermeyi, yeni yöneticileri tanımaya açık olmayı, aynı zamanda ılımlılık ve azınlık haklarına saygı çağrısında bulunmayı’ amaçlıyor.

Görüşme öncesi Baerbock, Suriye’ye el uzattıklarını ve yeni yöneticilerden ‘açık beklentileri’ olduğunu belirterek “HTŞ’nin ideolojik olarak nereden geldiğini, geçmişte neler yaptığını biliyoruz” dedi.

İlişkilerde yeni bir başlangıcın ancak aşırılıkçılığa ve radikal gruplara yer olmadığında yapılabileceğini belirten Baerbock, Suriye Demokratik Güçleri’yle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak “Diğer önemli aktörlerle ılımlı yaklaşımlarını görüyoruz” dedi.

Baerbock ayrıca Suriye’nin ‘topraklarının tümünü kontrol eden işlevsel bir devlet haline dönmesine yardım etmek istediklerini’ belirtti.

Fransız bakan: Kürtler için siyasi çözüm bulunmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’sa Suriye sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda terörizme, kimyasal silahlara veya kötü niyetli yabancı aktörlere yer bırakmayacak ‘egemen ve güvenli bir Suriye umudu’nu dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Barrot, Almanya ve Fransa’nın Suriye’nin yeni bir anayasa taslağı hazırlaması sırasında teknik yardım ve tavsiyelerde bulunmayı planladıklarını, ‘ülkenin demokratik geçişine dair umudun kırılgan ama gerçek olduğunu’ söyledi.

YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG, Suriye devletine entegre edilmesi için siyasi bir çözüm çağrısında bulunan Fransa bakan kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini ekledi.

Barrot “Fransa’nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye’nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır” dedi.

Barrot şöyle devam etti: “Suriye’de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemelidir. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik. Bir kez daha terör ve şiddet Suriye’de baş göstermemelidir. Suriye’de ırkçılığa yer verilmemelidir.”