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Yaramazlara biraz batar!

AB: Almanya ve Fransa dışişleri bakanları bizim adımıza Şam’da

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un AB’yi temsilen Suriye’nin başkenti Şam’a gittiğini duyurdu.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas. Fotoğraf: AA

Sabah saatlerinde Barrot ve Baerbock’un yeni yönetimle görüşmek için Şam’ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.


Kallas, X’te Barrot ve Baerbock’un Şam ziyaretiyle ilgili bakanların AB’yi temsilen orda olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Suriye’nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir.” 

Bu arada Barrot, Şam’daki Fransız Büyükelçiliği’ndeki konuşmasında ‘egemen, istikrarlı ve barışçıl Suriye’ görme umudunu taşıdıklarını söyledi. Fakat Barrot, bu umudun ‘gerçek ancak kırılgan’ olduğunu sözlerine ekledi.

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