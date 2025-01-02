İran ile Suudi Arabistan arasında idam gerginliği: Büyükelçi dışişlerine çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla altı İranlının idam edilmesi nedeniyle Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anazi’yi çağırdı.

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İranlıların birkaç yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Suudi Arabistan yargısınca idam cezasına çarptırılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı bu kişilere konsolosluk hizmeti sağlanması ve verilen cezaların indirilmesi için adımlar atmıştı.

Ancak İranlı altı mahkum dün idam edilmişti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Tahran büyükelçisi Anazi’yi bakanlığa çağırdı.

Büyükelçiye İran’ın ‘güçlü itirazını içeren protesto notası’ iletildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Ölüm cezalarının büyükelçiliğe önceden bildirilmeden uygulanması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu adım konsolosluk ilişkileri sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır.

İran’ın güçlü protestosu kendisine iletilerek (bu durumun) iki ülke arasındaki adli işbirliğinin genel süreciyle çelişkili olduğu kendisine hatırlatıldı.”

İran ile Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan’da Ocak 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr’in de bulunduğu 47 kişinin ‘terör’ suçlamasıyla idam edilmesiyle Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman’ın ev sahipliğinde 2021’de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart 2023’te Pekin’de Çinli yetkililerin aracılığıyla yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.