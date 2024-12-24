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Yaramazlara biraz batar!

İran'da WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı

İran’da Mehsa Emini’nin 2022’de polis gözetiminde ölmesi ardından başlayan sosyal medya yasakları aşamalı olarak kaldırılıyor.

Fotoğraf: AA

Eylül 2022’de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 22 yaşındaki Mehsa Emini gözaltına alınıp polis gözetimindeyken ölmüştü. Bunun üzerine başkent Tahran’da ve ülke genelinde yoğun protestolar başlamıştı.


İran yönetimi de protestoları engellemek için ülkede WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla VPN programlarının da indirildiği Google Play platformunu yasaklanmıştı.

Yönetim daha sonrasında gruplarda organize olunduğu ve devlete karşı faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle Telegram’ı da erişime kapatmıştı.

Bugün, İran’da İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi ülkedeki sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin konuştu.

Bakan Haşimi, ‘halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını’ söyledi.

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