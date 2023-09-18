İran’da Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde 260’tan fazla kişiye gözaltı

Hepsiburada, 2023 yaz sezonunda yapılan alışverişleri inceledi. Verilere göre, yaz aylarında en çok sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, temel tüketim, bahçe ve dekorasyon kategorilerinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.